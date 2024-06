Hora de expediente

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo apresentou em Vila Franca de Xira o seu novo programa de apoio à produção cultural não profissional.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo apresentou em Vila Franca de Xira o seu novo programa de apoio à produção cultural não profissional, destinada aos dirigentes associativos do concelho, mas fê-lo num dia de semana em que a maioria estava a trabalhar. Por esse motivo, apesar do tema ser de grande importância, muitos não conseguiram aparecer. A ideia até foi boa mas o resultado prático foi muito magrinho....