PS em Santarém está mal e não se recomenda

O Partido Socialista em Santarém está inepto, sem fulgor e incapaz de conquistar eleitores. E as últimas eleições europeias foram um bom exemplo disso. Ao contrário do que aconteceu no resto do país e da região, em que os socialistas venceram em grande parte dos concelhos, em Santarém foi a Aliança Democrática que reinou. Talvez o efeito Ricardo Gonçalves (presidente da Câmara de Santarém eleito pelo PSD), que tinha a sua mulher nas listas da AD, tenha tido alguma influência, mas não há dúvidas de que o PS na capital de distrito precisa de tomar um banho de água fria para refrescar as ideias.