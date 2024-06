Reuniões de câmara com uma pinga no final

O vereador da Câmara de Santarém Nuno Russo continua na sua senda promotora dos vinhos do concelho e no final da última reunião do executivo deu a provar um branco frutado de Alcanhões de bom nível. Uma iniciativa no âmbito da Capital do Vinho 2024 e que tem sido praticamente para consumo interno. “Nem assim conseguimos atrair gente para vir à reunião de câmara. Não sei o que fazer mais…”, brincou o autarca socialista enquanto abria uma garrafa. Pode ser que com esta publicidade do Cavaleiro Andante a casa para a próxima esteja mais composta. Pelo sim pelo não, é melhor reforçar o stock, porque ao preço a que está o bom vinho uma borla é sempre bem vinda….