Chega p’ra lá!

O vereador do Chega na Câmara de Santarém, Pedro Frazão, voltou a não comparecer a uma reunião do executivo

O vereador do Chega na Câmara de Santarém, Pedro Frazão, voltou a não comparecer a uma reunião do executivo e, mais uma vez, o partido liderado por André Ventura voltou a não arranjar substituto. A organização e a união não parecem ser o forte do Chega em Santarém e mais uma vez isso se viu. Ao ponto de o vice-presidente do município, João Leite (PSD), na sua saudação inicial, ter-se dirigido a todos presentes e também aos “ausentes da bancada vazia”, entre efectivos e suplentes, que deixaram o Chega sem representação numa sessão em que foram votados alguns pontos importantes. Uma alfinetada merecida a quem anunciou que vinha para limpar Portugal mas, pelos vistos, nem consegue arrumar a própria casa….