O entusiasmo de Isaura

A deputada do PSD e presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, não escondeu o seu entusiasmo no dia em que foi inaugurada a residência de estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. E isso foi bem visível durante a actuação da tuna masculina da escola, talvez numa romagem de saudade aos inesquecíveis tempos de estudante. A menina da Fonte da Bica mostrou que ainda há políticos que não vestem só de cinzento e, principalmente, que não escondem as emoções com as conquistas que a região vai conseguindo. E não é só ela, verdade seja dita. Haja fé e haja mais como ela, porque de monos e cinzentões temos tido que chegue....