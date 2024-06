O ouro a subir em Santarém

A China anda a comprar ouro no mercado e fez com que o metal amarelo atingisse um preço por grama na ordem dos quase 70 euros, mais do dobro do que há cerca de 10 anos. Em Santarém, que em termos políticos é um território um pouco mais pequeno que a China, passe o exagero da comparação, o Partido Socialista está numa de desvalorizar o metal precioso entregando-o pelo valor do latão para satisfazer vaidades e compromissos. O Cavaleiro Andante estava a beber uma cerveja fresquinha na praia do Tejo quando lhe saiu na rifa a notícia que o vereador socialista Nuno Russo, que também é administrador do CNEMA, tinha proposto em reunião de câmara a atribuição da medalha de ouro da cidade para o CNEMA, do qual ele também é parte interessada. Ao contrário dos chineses, Nuno Russo quer que o preço do ouro tenha um preço, e certamente um estatuto, diferente em Portugal, e vai daí toca a oferecer o pau e as costas aos senhores da CAP que têm no Centro de Exposições a sua seara montada; e ainda levam o nosso ouro. “Bonitos carneiros”, como diz o povo da minha terra quando o descaramento causa vergonha alheia.