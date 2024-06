Pedro e Paulo os apóstolos de Almeirim que fazem swing político

Quatro cargos e dois políticos com o nome de apóstolos, que andam a treinar para serem como o Criador e estarem em todo o lado. Pedro, o presidente da câmara e dos bombeiros, e Paulo o vice-presidente da câmara e dos bombeiros, fizeram um swing político na cerimónia de aniversário dos 75 anos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, para dar a ideia que não há na cidade um criador do céu e da terra. Pedro Ribeiro assumiu o papel de presidente da câmara e deixou os bombeiros a Paulo Caetano, que foi presidente substituto por quatro horas e meia com direito a discurso. Agora só falta que o presidente da câmara quando sair no próximo ano da câmara saia também dos bombeiros e que Paulo Caetano seja candidato à autarquia, ganhe as eleições e candidate-se à presidência da corporação, ganhando-a, para manter a tradição, propondo desde já o Cavaleiro Andante que os dois actos eleitorais decorram em simultâneo.