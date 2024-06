Só mudam as moscas…

O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, personagem bastante conhecida pelas suas competências como comentador da bola, esteve em Santarém para inaugurar o sistema de videovigilância do centro histórico da cidade. Confrontado por O MIRANTE com a degradante imagem de desleixo da fachada das instalações da PSP na capital de distrito, e questionado se achava aquele um bom exemplo do Estado no que toca à conservação do seu património, o governante chutou para canto. “Nem com um balde de tinta se comprometeu”, comentou um amigo do Cavaleiro Andante, que merecia ter ganho o euromilhões nessa semana, tal a certeza do palpite. E depois não querem que o povo diga que as moscas mudam mas a ‘coisa’ continua a mesma….