A Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira foi apresentada na última semana no Museu do Neo-Realismo e os jornalistas foram convidados a acompanhar o momento, juntamente com alguns dos fotógrafos convidados. Tanto especialista em fotografia e na hora de tirar umas imagens de grupo os fotógrafos na sala foram logo escolher um cenário questionável, com pouca luz e com mesas à frente dos protagonistas. Caso para dizer que em casa de ferreiro, espeto de pau....