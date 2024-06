Quatro autarcas eleitos pelo PSD na Assembleia de Freguesia de Azambuja apresentaram na passada semana um pedido de renúncia aos mandatos. A concelhia do PSD de Azambuja, liderada pela nova presidente Ana Margarida Lopes, fez logo questão de referir que a decisão de António Catarino, Luís Otero, Pedro Cardoso e Vera Jerónimo “foi pessoal” e que os membros foram substituídos por novos representantes. Só faltou dizer que a decisão foi pessoal (obviamente, porque só o eleito pode renunciar ao mandato), mas Luís Otero logo veio dizer que foi a presidente quem lhe deu um ‘empurrãozinho’ para se demitir do cargo, tendo os restantes três elementos seguido o mesmo caminho por solidariedade. Mais do que uma entrada no mandato com o pé direito, parece ter sido uma autêntica entrada a pés juntos por parte da nova líder concelhia dos social-democratas de Azambuja. A coisa promete!.