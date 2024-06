Meter o Rossio na Rua da Betesga

Com a passagem de nível do Peso fechada, desde Abril de 2020, o trânsito entre a zona das Caneiras e a cidade de Santarém tem de ser feita pelas Ómnias, onde existe este estrangulamento sob a Linha do Norte que é um autêntico berbicacho para quem conduz veículos pesados. E ultimamente têm sido muitos a passar por ali e a raspar naquelas paredes, como este com que nos deparámos um dia destes. Foi quase como enfiar o Rossio na Rua da Betesga, mas a habilidade do motorista lá resolveu o problema. Já a alternativa à passagem de nível do Peso (fala-se num viaduto) continua em águas de bacalhau lá para as bandas de Almada, onde fica a sede da toda-poderosa Infraestruturas de Portugal....