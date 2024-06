Um cante e um branco

Na cerimónia que atribuiu os prémios BTL e revelou ao país que a região do Alentejo e Ribatejo serão o destino convidado de 2025, o palco foi ocupado por vários artistas, incluindo um grupo de cantares alentejanos que celebrou aquela rica tradição portuguesa. E como para cantar bem, toda a gente sabe, é preciso afinar a voz, nada como clarear as cordas vocais durante a actuação com um branquinho fresquinho. Até ajuda a entoar melhor as notas!.