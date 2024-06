Mães não dão folga a Carlos Coutinho

As mães do concelho de Benavente, que não têm onde deixar os filhos porque não existem vagas nas creches do município.

As mães do concelho de Benavente, que não têm onde deixar os filhos porque não existem vagas nas creches do município, têm sido resilientes e voltaram à carga na última reunião de câmara. Perguntaram ao presidente Carlos Coutinho se as obras no antigo colégio Miúdos e Companhia, em Samora Correia, estão a decorrer normalmente e se em Setembro sempre abrem novas vagas para as crianças. Com a moda dos protestos à porta dos centros de saúde, hospitais e escolas o Cavaleiro mal pode esperar pela manifestação dos pais com os filhos à porta da casa do autarca….