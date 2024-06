Maré de azar

O Cavaleiro Andante leu e não consegue ignorar a triste história do morador de Povos que vive numa casa da Câmara de Vila Franca de Xira e que, para usar a sanita, tem de abrir um chapéu de chuva porque lhe pinga esgoto vindo do apartamento de cima, que também é propriedade municipal. Há quase um ano o morador já se tinha queixado do problema mas só agora que O MIRANTE falou do assunto é que as obras vão avançar. É o que dá passar a vida a abrir o chapéu de chuva dentro de casa: não há azar que se vá embora. Nem numa hora de aperto....