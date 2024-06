Razia oceânica!

Não há festa no Ribatejo e Vale do Tejo que, por estes dias, não tenha na sardinha assada uma das estrelas do certame.

Não há festa no Ribatejo e Vale do Tejo que, por estes dias, não tenha na sardinha assada uma das estrelas do certame. Basta pensar na oferta que é feita pelas ruas nas festas do Forte da Casa, de Alverca, Castanheira do Ribatejo e, em breve, no famoso Colete Encarnado. Em alguns concelhos, como Benavente, a festa tem mesmo o nome desta iguaria. São, portanto, dias difíceis para a espécie. Com tanto ambientalista por aí a criticar as esperas e corridas de toiros, até admira como ainda ninguém se chegou à frente para denunciar esta tamanha barbárie na brasa.