E o povo, pá?

Na última semana a Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho discutiu uma proposta de elevação do Bom Sucesso a vila e, ao contrário do que se esperava, não apareceu ninguém no público para assistir ao momento. O auditório da Escola Gago Coutinho, em Alverca, até tinha as cadeiras preparadas para uma elevada procura de espectadores mas as expectativas saíram goradas. É o que dá não ter acompanhado o formal momento com uns sempre apetecidos comes e bebes. Era casa cheia na certa!.