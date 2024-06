O regresso do Rodrigues

O vereador do Movimento P’la Nossa Terra na Câmara de Torres Novas, António Rodrigues, voltou a aparecer nas reuniões camarárias, embora o seu regresso não tenha acrescentado nada de novo. Depois de ter dito em Maio último que ia pensar se voltaria a pôr os pés nas sessões de executivo, porque ficou chateado pelo facto de não ter sido nomeado para ser homenageado nas cerimónias do 25 de Abril, a birra do ex-presidente da autarquia durou poucas semanas. Afinal ainda está para nascer o político que cumpra as promessas que faz.