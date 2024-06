Posar para a fotografia

Na última semana o Juventude da Castanheira celebrou 75 anos com a inauguração de um mural.

Na última semana o Juventude da Castanheira celebrou 75 anos com a inauguração de um mural. Durante os discursos um dos simpatizantes do clube acabou por parar o veículo em que seguia mesmo em frente do dito mural, impedindo durante alguns momentos que a comunidade tirasse umas merecidas fotos da obra. O que vale é que não havia autoridades por perto, senão a brincadeira podia ter saído cara....