E Pontével pá?

Em reunião de Câmara do Cartaxo o presidente do executivo, João Heitor (PSD), fez um relato extenso de todas as iniciativas das freguesias e colectividades. No meio de tantos votos de parabéns esqueceu-se dos 33 anos da elevação de Pontével a vila, data que coincidiu com o dia da reunião. O vereador do PS, Fernando Amorim (à esquerda na foto), não deixou passar e deu uma “achega” ao edil. “A culpa não é sua, de certeza que o meu presidente de junta não lhe fez chegar essa informação. Se quiser endereçar os parabéns ao presidente de junta fica bem e de certeza que ele se vai lembrar”, disse com ironia o autarca da oposição, que já deve ter saudades dos tempos em que mandava alguma coisa na autarquia e nunca se esquecia de nada.