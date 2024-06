A Netflix prepara-se para iniciar filmagens na Chamusca onde está previsto o início de uma série sobre buracos na paisagem. O Cavaleiro Andante sabe que a famosa plataforma de Streaming vai trabalhar com actores locais para contribuir para o bom rendimento e bem-estar da população. Entre os actores amadores convidados deverão estar pessoas de mais baixos rendimentos que trabalham nos gabinetes dos vereadores da câmara e do seu presidente Paulo Queimado. O Buraco já foi uma piscina, mas nos últimos cinco anos os políticos não conseguiram gerir umas obras de manutenção que estão a custar os olhos da cara e privam os cidadãos de usufruírem de um equipamento público que nesta altura é sempre mais lembrado. A equipa da Netflix, que é composta por cerca de 100 elementos, vai ficar alojada durante o tempo das filmagens, que se prevê durarem uma semana, no Porto do Carvão e no Porto das Mulheres. O objectivo é que não lhes seja possível terem contacto não vigiado com a população mais jovem com receio de alguma manifestação espontânea em fato de banho, o que seria um escândalo, segundo fonte do gabinete de Paulo Queimado. Rezam fontes locais que o presidente da câmara não molha o rabinho numa piscina há cinco anos para se autocastigar da má gestão do município.