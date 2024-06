Quem é quem é o pai da criança…

Na última reunião de Câmara do Cartaxo o vereador do PS, Fernando Amorim, reagiu ao anúncio do presidente da autarquia sobre a assinatura do contrato de financiamento para construção do novo Centro de Saúde do Cartaxo.

Na última reunião de Câmara do Cartaxo o vereador do PS, Fernando Amorim, reagiu ao anúncio do presidente da autarquia sobre a assinatura do contrato de financiamento para construção do novo Centro de Saúde do Cartaxo. “Muitas vezes quem regista a patente não executa a obra. A iniciativa foi do anterior executivo. Pode até ser o caso de se falecer e não executar a obra, espero que não seja o caso”, atirou o socialista. O presidente da câmara, João Heitor (PSD), não se deixou ficar e disse que a obra pode não ser executada “por incompetência ou falta de vontade política”. Resta pois saber quem é que vai ser o pai da criança, se esta algum dia vier a nascer….