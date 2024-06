Uma marcha exclusiva para Manuel Valamatos

partilhe no Facebook

A deputada Cristina Andrade aproveitou a última Assembleia Municipal de Abrantes para criticar, em tom irónico, o facto das marchas que actuaram nas Festas da Cidade terem desfilado quase em exclusivo para o presidente da câmara, Manuel Valamatos. O desabafo serviu para pedir que no próximo ano se aumente a dimensão das bancadas de forma a que mais gente possa apreciar o espectáculo. Num ano em que se comemora os 50 anos do 25 de Abril, nunca é demais exigir que as iniciativas sejam mais democráticas.