Vivam as assessorias dos Governos e dos DDT

Lisboa é uma terra de fenómenos muito mais afamada que o Entroncamento já foi em tempos, mas a grande diferença é que no Entroncamento havia promoção e em Lisboa os fenómenos são tantos que passam despercebidos. O Cavaleiro Andante foi à Universidade Católica ouvir gente que sabe da poda, dizer que Alverca resolve o problema do aeroporto com o dinheiro que custa um avião e num tempo de uma gravidez. Estavam lá ex-ministros, gente ilustre das engenharias, da vida pública e publicada, mas comunicação social nem vê-la, e muito menos televisões. Por uma vez, os jornalistas de O MIRANTE foram trabalhar na Cova dos Leões e nem nos lembramos da história bíblica ao corrermos para o computador para darmos conta do recado. Os colegas de Lisboa estavam todos a ver a bola na TV. E vivam as assessorias dos governos e dos Donos Disto Tudo.