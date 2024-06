E quando me dá uma forte vontade de investir...invisto no concelho vizinho!!

Um dos prémios da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), entregues no dia 21, foi para Alvados, Porto de Mós. Tratou-se do prémio Sustentabilidade Ambiental, atribuído ao Cooking and Nature Emotional Hotel e o Cavaleiro Andante imagina a satisfação do presidente da câmara e o telefonema que fez a felicitar o proprietário, por ter investido no seu concelho, mostrando que Porto de Mós é um concelho ideal para investimentos. Tanto mais que o empresário premiado , Rui Anastácio, é, nem mais nem menos, que o presidente da vizinha câmara de...Alcanena.