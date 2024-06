Entrar com o pé esquerdo

O ex-primeiro ministro, ex-presidente da Comissão Europeia e ex-presidente do banco Goldman Sachs, Durão Barroso, foi uma das visitas surpresa no domingo, 23 de Junho, na inauguração da exposição alusiva aos 50 anos de carreira do cartoonista António em Vila Franca de Xira. Seria de esperar que agora que leva uma vida mais desocupada o ex-governante tivesse mais tempo disponível para programar a chegada atempada aos eventos, o que não aconteceu em Vila Franca de Xira, tendo chegado atrasado ao auditório, quando já toda a gente estava sentada e só depois do presidente do município ter acabado de discursar. Se o que as más línguas disseram nos corredores for verdade - que Durão está já a afirmar-se como eventual sucessor de Marcelo em Belém - então este foi mesmo um começo com o pé esquerdo, daqueles dignos de um cartoon!.