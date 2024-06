O sonho de muitos vilafranquenses e aficionados é a criação de um museu dedicado à tauromaquia, sediado na cidade de Vila Franca de Xira. O assunto já tem barbas e atravessou vários executivos camarários, sendo que a última informação era de que o museu ia ficar na Praça de Touros Palha Blanco. Como sonhar é grátis, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, Armando Jorge, aproveitou a apresentação das Festas do Colete Encarnado para reforçar a necessidade de avançar com o museu e de preferência na Palha Blanco, propriedade da Misericórdia. O Cavaleiro Andante regista, mas tendo em conta as rivalidades e polémicas que têm havido, aposta que mais depressa acabam as touradas do que o museu vê a luz do dia.