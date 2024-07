A feira popular está de volta!

Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira o vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), David Pato Ferreira, reagiu à apresentação pública do programa das festas do Colete Encarnado.

Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira o vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), David Pato Ferreira, reagiu à apresentação pública do programa das festas do Colete Encarnado lamentando a escolha dos artistas que vão actuar na festa e que esta se tenha tornado numa feira popular. “Se era esse o objectivo, fazer do Colete Encarnado uma feira popular, quero dar-lhe os parabéns pelo programa que traz cá o David Carreira e os Anjos, que são referências neste tipo de festividade”, ironizou o vereador da oposição, deixando o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), sem resposta. Nos últimos dias a voz do autarca não tem sido a única que se tem ouvido a lamentar as escolhas musicais para o Colete Encarnado. Mas foi a única, até agora, a conseguir agarrar o boi pelos cornos!.