A vereadora da CDU, Anabela Barata Gomes, apareceu no protesto dos trabalhadores da Casa de São Pedro de Alverca para manifestar a solidariedade dos vereadores comunistas para com os funcionários que se queixam de uma série de problemas. Curiosamente, na mesma altura em que a vereadora compareceu no protesto apareceu uma comitiva de agentes da PSP que tinham sido chamados por um empresário que não gostou de ver a carrinha do sindicato parada à sua porta. Foi mesmo uma entrada em grande, com escolta policial e tudo....