Os copos reutilizáveis na Feira de Maio, em Azambuja, deram que falar em reunião de câmara. O vereador do PSD, Rui Corça, sublinhou que defendia a medida há seis anos, mas agora o executivo de maioria socialista implementou-a como “se fosse a última batata do pacote”. Apesar de defender o uso dos ditos copos, a bancada do PSD ainda quis saber se as pessoas podiam reaver o IVA dos ditos. Nunca os copos geraram tanta conversa em Azambuja, pois o que costuma gerar acesas discussões e brigas feias (em Azambuja e em todo o lado) é o seu conteúdo, sobretudo quando ingerido em excesso....