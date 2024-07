Políticas verdes levadas ao extremo

Várias fontes do Barquinha Parque têm acumulado excesso de musgo, vegetação, folhas e galhos de árvores.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Várias fontes do Barquinha Parque têm acumulado excesso de musgo, vegetação, folhas e galhos de árvores. As águas, onde nadam peixes e aves, têm carecido de uma clara falta de limpeza há bastante tempo, criando uma cobertura verde à tona da água. Para os mais distraídos pode até ser difícil distinguir o plano de água da relva do jardim, que se encontra ao mesmo nível da berma da fonte. Ora aqui está um bom exemplo da implementação das chamadas políticas verdes que visam território mais sustentável ambientalmente. Na Barquinha, nem a água escapa....