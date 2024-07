Recta final

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o convidado de honra da inauguração da exposição dos 50 anos de carreira do cartoonista António.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o convidado de honra da inauguração da exposição dos 50 anos de carreira do cartoonista António em Vila Franca de Xira. Uma mostra de desenhos com bom humor que fizeram sorrir muitos dos visitantes. Incluindo este, dos anos 90, que fez soltar uma risada a Marcelo Rebelo de Sousa. Numa altura em que a popularidade do social-democrata Marcelo parece estar a diminuir junto dos portugueses, é impossível não olhar para o cartoon e começar a pensar que a piada faz-se sozinha....