Uma experiência para repetir?

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), teve a responsabilidade de conduzir a reunião do executivo de 1 de Julho, dada a ausência do presidente Ricardo Gonçalves (PSD), em gozo de férias. Ausentes da sessão estiveram também o vereador Nuno Domingos (PS) e o vereador Pedro Frazão (Chega). E dado que não foram substituídos por companheiros de partido o PSD e João Leite tiveram durante duas horas a maioria absoluta na vereação – 4 eleitos do PSD e 3 eleitos do PS. Uma experiência que João Leite bem gostaria de ver repetida no próximo mandato, então já como presidente eleito. Isto se o povo, que é quem mais ordena, estiver pelos ajustes...