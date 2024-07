Partido mais partido não há!

O Chega no concelho de Santarém é uma comédia com laivos de tragédia e de filme de acção, em que anda tudo engalfinhado (quando não mesmo ao sopapo) e é mais difícil encontrar alguém que diga bem de outro correligionário do que encontrar pinguins no deserto do Sahara. O vereador na Câmara de Santarém, Pedro Frazão, com estatuto reforçado na hierarquia do partido e reeleito deputado à Assembleia da República, ultimamente desapareceu do combate autárquico no concelho ribatejano, talvez correspondendo ao amor que lhe tem sido dispensado pela presidente da concelhia do partido, Manuela Estêvão, que até se recusa substituí-lo na vereação escalabitana tal é a aversão em sentar-se na mesma cadeira. E com isso o Chega não tem tido representação em algumas reuniões do executivo. Frazão consegue a proeza de ter mais inimigos no seu partido em Santarém do que dentro dos outros partidos, que já deixaram de o levar a sério. E quem pensa que o Cavaleiro Andante está a exagerar ou a fazer fretes a alguém que se desengane, porque não sabe a missa a metade. Neste momento, no Ribatejo, partido mais partido que o Chega não há....