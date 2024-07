Prontos para a guerra!

O parque urbano do Cevadeiro em Vila Franca de Xira foi palco para mais uma edição dos Tactic Games, jogos que mobilizaram várias dezenas de praticantes.

O parque urbano do Cevadeiro em Vila Franca de Xira foi palco para mais uma edição dos Tactic Games, jogos que mobilizaram várias dezenas de praticantes. Uma das provas envolvia carregar caixas de munições num percurso pré-definido. O Cavaleiro Andante ficou impressionado com a garra dos atletas e fica desde já mais descansado caso venha aí a 3ª guerra mundial. Pelo menos para carregar munições já temos com quem contar....