A novela da água com patrocínio de Marcelo

A Junta de Freguesia de Abrigada foi palco da sessão pública de esclarecimento sobre o aumento da água em Alenquer e revisão do respectivo contrato de concessão, promovida pela CDU. A polémica em volta do preço da água em Alenquer e da concessão até 2033 podia dar argumento para uma telenovela com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem, aliás, não falta experiência nesse domínio….