É sempre a aviar!

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Henriques, deu nota na última reunião do executivo municipal que o PS é expedito em despachar trabalho, como por exemplo pedidos de apoio das associações e escolas do concelho. O autarca deu conta que o vereador Paulo Franco (PS) dá aval a e-mails ao domingo à noite para serem presentes às reuniões de segunda-feira e até despachos feitos ao feriado. A rapidez de alguns processos motivou os comentários do autarca do PSD mas Paulo Franco justificou e disse que é madrugador e acorda às 06h00 da manhã. Para quem se queixa da burocracia e do arrastar de procedimentos, aqui fica este exemplo de eficácia em Alenquer, que se espera que seja válido para todas as situações….