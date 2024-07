Gata com vertigens

Uma gata esteve cinco dias no cimo do telhado de uma casa devoluta, em Torres Novas.

Uma gata esteve cinco dias no cimo do telhado de uma casa devoluta, em Torres Novas, sem conseguir descer e teve de ser um cidadão a resgatar o animal, porque, segundo disse o mesmo, as entidades a quem pediu ajuda não o fizeram. Isto porque, alegadamente, o telhado apresentava condições perigosas para o resgate e porque havia a convicção de que o animal acabaria por descer pelos próprios meios, como qualquer gato que se preze. A conclusão de todo este alvoroço só pode ser uma: já não há gatos como antigamente e, por este andar, ainda vamos ver os felinos de rabo entre as pernas a fugir da rataria....