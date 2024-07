O rei da reunião com o rei na barriga

Em mais uma clara demonstração de arrogância e prepotência, o Cavaleiro Andante nota que o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria (PS), pretende continuar a dirigir as reuniões camarárias através do uso e abuso do autoritarismo.

Em mais uma clara demonstração de arrogância e prepotência, o Cavaleiro Andante nota que o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria (PS), pretende continuar a dirigir as reuniões camarárias através do uso e abuso do autoritarismo e do desprezo por eleitos que não são da sua cor partidária. Como tem sido recorrente, o autarca tem ignorado perguntas da oposição e até impedido os vereadores de argumentar. Na última reunião, o vereador do PSD Rui Madeira tentou obter respostas às questões que tinham sido ignoradas por Jorge Faria. O presidente do executivo quis prosseguir com a reunião e impediu o vereador da oposição de pedir esclarecimentos, tendo levantado a voz e gritado, para que não restassem dúvidas: “quem manda na reunião sou eu!”. Um aprendiz de ditador à moda do Entroncamento.