Afinal quem manda nos territórios?

A população da aldeia de Parceiros da Igreja, no concelho de Torres Novas, foi em peso à última assembleia municipal lamentar que não seja resolvido o problema de poluição causada por uma fábrica de bagaço de azeitona na localidade.

A população da aldeia de Parceiros da Igreja, no concelho de Torres Novas, foi em peso à última assembleia municipal lamentar que não seja resolvido o problema de poluição causada por uma fábrica de bagaço de azeitona na localidade. Os munícipes pedem para que seja tomada uma atitude para que as crianças, e toda a população da aldeia, possa viver sem ser obrigada a inalar fumos tóxicos e possam abrir as janelas da sua casa para respirar ar puro. Aparentemente a empresa prometeu em tempos ao município regularizar a situação, mas o drama da população persiste. Por isso os munícipes perguntam: afinal quem é que faz a gestão dos territórios?.