As mulheres do Sporting ainda não chegaram à direcção

“O primeiro dever de uma mulher escritora é matar a fada do lar”. Cito Virgínia Woolf, que o Cavaleiro Andante, para quem não sabe, é um leitor inveterado de mulheres escritoras, para chegar à Assembleia-geral do Sporting que foi notícia na última edição de O MIRANTE. Numa mesa com 27 pessoas só duas eram do sexo feminino. Curiosamente, quase todos os homens desta mesa têm filhas e devem pensar como eu. Só que uma coisa é pensar e outra é saber dar o exemplo. Claro que esta situação não é exclusiva dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal. Para nossa vergonha é assim na grande maioria das empresas e instituições portuguesas. Uma vez que citar Virgínia Woolf não chega para merecer a foto deste artigo, fica aqui a foto da mesa da Assembleia-geral do Sporting, a preto e branco, para que ninguém se reconheça na fotografia.