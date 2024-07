Touro bravo na Chamusca…só na Charneca

Nas redes sociais do município da Chamusca pode ler-se uma publicação que ensina a confeccionar o naco de touro bravo avinhado, destacando a autarquia que o prato típico marca “presença destacada na ementa de inúmeros restaurantes da Chamusca”. O Cavaleiro Andante, como bom apreciador da gastronomia regional, gostava de saber onde estão os “inúmeros restaurantes da Chamusca” e, já agora, os que têm na sua ementa a iguaria. É muito provável que, quem gere as redes sociais do município, se ande a deliciar com o prato, mas se esqueça de comer a carne e beba só o vinho. Este é um bom exemplo do que é vender “gato por lebre”.