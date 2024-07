O Capataz artista em modo férias

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca está a queimar os últimos cartuchos como líder da autarquia e passou a assumir as funções de animador de serviço dos convívios associativos no concelho, depois de muitos anos como Capataz do município. Paulo Queimado voltou a vestir o seu melhor conjunto (calção e chinela), semelhante àquele com que compareceu numa cerimónia de homenagem a um médico falecido, mas desta vez acrescentou-lhe uma camisa havaiana para mostrar que não brinca em serviço. Ao autarca socialista, que agora também é artista, só falta mesmo começar a trabalhar, embora a péssima imagem que deixa como gestor possa ser amenizada com a música que aprendeu a dar aos munícipes em nos seus quase 12 anos de governo.