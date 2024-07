Pode vir, pode vir...

A festa do Colete Encarnado é uma das mais castiças do Ribatejo.

A festa do Colete Encarnado é uma das mais castiças do Ribatejo e durante três dias quem precisa de circular na cidade vive uma valente aventura, com ruas fechadas e parques de estacionamento cortados. E para que ninguém se fique a rir, até para quem é campino é complicado. Veja-se, por exemplo, o sarilho que foi conseguir estacionar tanto cavalo e gado na Praça do Município durante a homenagem de sábado à tarde. Foi preciso mestria!.