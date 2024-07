Vencido pelo cansaço

José Caetano é um dos munícipes mais interventivos de Azambuja e há vários anos que participa nas reuniões de câmara no período destinado ao público. Na última reunião avisou que “estava cansado de falar no que é preciso fazer em Azambuja” e nada acontecer, afirmando que a qualidade de vida está a piorar no concelho. Os autarcas incentivaram-no a continuar a intervir e o presidente da câmara, Silvino Lúcio, afirmou mesmo “não concordar que abandone o barco” e que “não ficava incomodado” com as perguntas. Vamos ver se o incentivo dá resultado e o munícipe não desiste, mesmo que sinta que está a falar para o boneco….