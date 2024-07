Mister António Camilo

“Good morning, mister Diogo. Are you there? The microphone is here. Thank you very much”, foram as palavras do presidente da Câmara da Golegã.

“Good morning, mister Diogo. Are you there? The microphone is here. Thank you very much”, foram as palavras do presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, dirigidas ao vice-presidente, Diogo Rosa, que inadvertidamente foram para o ar antes do início da última reunião de câmara, que ia ser transmitida no Youtube. Felizmente para o autarca, deu-lhe para falar inglês e exibir os seus dotes de poliglota. Se lhe tem saído alguma daquelas expressões picantes que qualquer bom português usa de vez em quando, provavelmente Camilo já era conhecido em todo o país....