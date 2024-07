O sol tinha grau!

Um motorista da Carris Metropolitana não conseguiu evitar uma aparatosa colisão na manhã de domingo em Vialonga, causando danos avultados em quatro automóveis. Num primeiro momento, ainda abalado, o motorista disse aos militares da GNR que tinha ficado encadeado com o sol. No entanto, depois de soprar no balão, rapidamente se veio a verificar que o motivo do encadeamento era outro, digamos, com mais grau....