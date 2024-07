Um utente do Hospital de Vila Franca de Xira deixou uma reclamação há uns meses no Portal da Queixa.

Um utente do Hospital de Vila Franca de Xira deixou uma reclamação há uns meses no Portal da Queixa a lamentar o facto de uma das casas de banho da unidade de saúde parecer estar, alegadamente, a servir de depósito de alguns equipamentos e tirou uma fotografia para manifestar o seu desagrado. Já diz o ditado que quando a necessidade aperta a tropa manda desenrascar, mas o pior é se alguém precisa de tirar do local um dos equipamentos quando a sanita estiver a ser usada....