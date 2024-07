Safa-se o código postal

Um dos elevadores da passagem superior pedonal do Parque Urbano do Cevadeiro, que dá acesso ao passeio pedonal ribeirinho de Vila Franca de Xira, está num estado lastimável de manutenção.

Um dos elevadores da passagem superior pedonal do Parque Urbano do Cevadeiro, que dá acesso ao passeio pedonal ribeirinho de Vila Franca de Xira, está num estado lastimável de manutenção. Os poucos passageiros que ainda tiverem coragem de ali entrar podem ter a certeza de duas coisas: que o espaço aparenta não ser limpo há meses e que ao menos o código postal de Vila Franca de Xira está bem gravado no vidro, para ninguém se esquecer....