A pé ou de charrete o que importa é ir

Na última edição do Colete Encarnado, à semelhança do que acontecera no ano anterior, a comitiva dos autarcas de Vila Franca de Xira desfilou a pé pelas ruas, quebrando a tradição de outros anos em que o faziam em cima de charretes. Um cenário bem diferente do que aconteceu umas semanas antes, quando o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, viajou de charrete durante a romaria de Alcamé, como ficou registado em fotografia. O Cavaleiro Andante compreende a dualidade de critérios: afinal de contas atravessar a lezíria a pé até Alcamé era um esticão de outro campeonato e a barriguinha do autarca já não dará para grandes avarias....