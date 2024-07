O hábito faz o monge

O vereador da Câmara de Arruda dos Vinhos Hermano Ferreira (à direita) apareceu na última reunião do executivo municipal em modo Verão, vestido com calções e t-shirt.

O vereador da Câmara de Arruda dos Vinhos Hermano Ferreira (à direita) apareceu na última reunião do executivo municipal em modo Verão, vestido com calções e t-shirt. É verdade que se trata de uma indumentária pouco vista em reuniões de câmara, mas tendo em conta que o jovem autarca do PS tutela os pelouros da juventude e do desporto até se pode dizer que o hábito se ajusta na perfeição ao monge. Só faltaram os óculos de sol....